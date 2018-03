Honderden vrijwilligers gaan zwerfafval te lijf

Blikjes, peuken en flesjes

Op tientallen plaatsen is er schoongemaakt in de provincie. Zoals in Eede, Brouwershaven, Tholen en Kats. Gewapend met prikkers en vuilniszakken zijn honderden vrijwilligers op pad gegaan om zwerfvuil op te ruimen. Dat bestaat vaak vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingsafval. En flesjes, blikjes en frietbakjes. In Kats vertrokken de vrijwilligers vanmorgen bij de Rozentuin, om schoon te maken bij het strandje en de wegen daar omheen.

ITEM Opschoondag

Bananenschil een jaar

Een kenmerk van zwerfafval is dat het niet, of pas in een zeer lange tijd, afbreekbaar is. Een klokhuis van een appel doet er bijvoorbeeld twee weken over om te verdwijnen, en een bananenschil een heel jaar. Bij blikjes, flesjes en plastic ligt de afbraaktijd vele malen hoger. Nederland Schoon organiseert jaarlijks de Opschoondag om het zwerfafval op te ruimen.