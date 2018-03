Deel dit artikel:











Duurzaamheid: doen we het voor het geld of voor de wereld?

Gaat het puur om geld verdienen en besparen, of doen we het voor een betere wereld? In Studio A58 in Middelburg vond vandaag duurzaamheidsbeurs DuurzaamTuus plaats.

Van zonnepanelen tot muurisolatie, bezoekers van de beurs konden zich laten informeren over tal van duurzame initiatieven. De toegangskaarten voor het evenement waren gratis. Dromen van een duurzamer Zeeland Op de beurs stonden vooral ondernemers om hun product aan te prijzen. Toch is er volgens organisator Marco van Elswijk nauwelijks sprake van een commercieel doel. Hij droomt er namelijk al jaren van om Zeeland duurzamer te maken en daarbij is geld verdienen volgens hem niet belangrijk. Wanneer de ondernemers op de beurs dezelfde vraag gesteld wordt, zijn zij toch wat meer aarzelend met antwoorden. Een verkoper van zonnepanelen zegt dit puur te doen van duurzaamheidsoverwegingen, terwijl een ander stelt dat als er niks te verdienen viel er geen ondernemer zou komen. Audioverslag van de duurzaamheidsbeurs