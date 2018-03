Redders Breskens: "Blij dat ze weer thuis is"

Volgens vrijwilliger Jimmy Verduijn was er niks mis met de reddingboot, maar is het gebruikelijk dat deze eens in de zes jaar opgeknapt wordt. De Zeemanshoop wordt dit jaar achttien en was daarom weer aan onderhoud toe.

In een scheepswerf in Maassluis is de boot flink onder handen genomen. De motoren zijn gereviseerd, de boot is opnieuw geschilderd en volledig geïnspecteerd.

Je eigen plekje

In de drie maanden dat de Zeemanshoop weg was hadden de redders in Breskens tijdelijk een boot uit de reservevloot. Die boot was van hetzelfde type en mankeerde niks, maar toch is het fijn om het eigen schip terug te hebben. "Je spulletjes liggen weer op je eigen plekje", aldus Verduijn.