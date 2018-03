Ramon Janson maakt rentree na jaar blessureleed

Ramon Janson heeft na een jaar blessureleed zijn rentree gemaakt (foto: vv Kloetinge)

Janson viel 25 minuten voor tijd in bij Kloetinge 2 en liet zich direct gelden door een doelpunt voor zijn rekening te nemen. In de komende maanden hoopt hij ook zijn debuut voor de hoofdmacht van de Bevelandse club te kunnen maken. Het seizoen van Kloetinge duurt nog tot en met juni, want de club heeft zich door het winnen van een periodetitel al geplaatst voor de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse.