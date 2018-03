Hoek wint opnieuw, Ceesay neemt rol Akindayini over

Hoek had het in de beginfase moeilijk met Nootdorp, dat in de eerste twintig minuten de beste kansen kreeg. Naarmate de eerste helft vorderde kwam Hoek steeds beter in de wedstrijd en nadat Bram Leroy een goede kans had gemist, scoorde Ceesay vlak voor rust wel.

Eenvoudig

In de tweede helft had Hoek weinig meer te duchten van Nootdorp en werd de wedstrijd eenvoudig over de streep getrokken. Ceesay scoorde na iets minder dan een uur spelen de 2-0, wat alweer zijn vijfde treffer in de laatste drie duels betekende, en in de slotfase bracht Bram Leroy de 3-0 eindstand op het bord.

Kleine tegenslag in deze wedstrijd was het uitvallen van aanvoerder Reguillo Vandepitte. Vlak voor rust greep hij na een sprintduel naar zijn hamstring en moest hij het veld verlaten. Vanaf de kant zag Vandepitte dat koploper Noordwijk met 3-1 onderuit ging tegen Jodan Boys en daardoor slinkt de achterstand van Hoek naar acht punten. Hoek zelf staat op de vierde plek in de hoofdklasse.

Scoreverloop

1-0 Ceesay (39)

2-0 Ceesay (57)

3-0 Leroy (80)

Opstelling Hoek

De Jonghe, Wilson, Van den Bergh, Chergui, Vitukynas (Zeegers/74), Vandepitte (De Backer/45), Impens, Martens (Verbrugge/86), Leroy, Ceesay, Van Renterghem