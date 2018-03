Bruse Boys eervol ten onder tegen koploper SC Feyenoord

(foto: Facebook Bruse Boys)

Bij Bruse Boys stond doelman Jarno Kloet onder de lat, nadat eerste keeper Ti-Jey Bins eerder deze week stopte bij Bruse Boys. De 18-jarige keeper kende een sterk debuut. In de eerste helft gebeurde weinig noemenswaardigs en met een 0-0 ruststand gingen beide ploegen aan de thee.

Het verzet van de ploeg van trainer Marco Groeneveld was gebroken toen SC Feyenoord na ruim vijf minuten in de tweede helft op een 0-1 voorsprong kwam door een doelpunt van Adair Veiga Lopes. Bruse Boys probeerde het nog wel halverwege de tweede helft door het inbrengen van twee wissels.

Mats Willemse

Een daarvan was Mats Willemse, die eerder dit seizoen stopte met voetballen, maar nu toch weer beschikbaar is. Hij kwam in het veld voor Julian Nieuwland. Het mocht niet baten want tien minuten later was het opnieuw Adair Veiga Lopes die scoorde voor de Rotterdammers. Daarmee was de wedstrijd beslist. Wesley den Hollander kreeg in de slotfase nog wel zijn tweede gele kaart en kon voortijdig de kleedkamer opzoeken.

Bruse Boys blijft door de nederlaag op de laatste plaats in de stand.

Scoreverloop

0-1 Veiga Lopes (52)

0-2 Veiga Lopes (86)



Bijzonderheden:

Den Hollander (89, 2x geel)

Opstelling Bruse Boys

Kloet, Lindhout, Olaf Willemse, Vroegindeweij, Van den Berge, Potappel (Ketting/73), Nieuwland (Mats Willemse/75), Dorst, Den Hollander, Van't Hof (Pronk/66), Hoep