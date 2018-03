Kloetinge lijdt verrassende nederlaag tegen VVGZ

(foto: Ron Quinten)

Na een rustig begin van beide ploegen was het VVGZ dat verrassend op voorsprong kwam op het Wesselopark. Koen Kuipers schoot de bal op schitterende wijze achter doelman Mitchell Braafhart. Kloetinge ging op jacht naar de gelijkmaker en creëerde ook een aantal kansen, maar het waren de bezoekers die hun voorsprong wisten te vergroten. Na een handsbal van Wuyts kreeg VVGZ een penalty mee en het was Jasper Huisman die scoorde. Nog voor rust kreeg Kloetinge opnieuw een domper te verwerken. De tweede van de middag van Kuipers betekende een 0-3 ruststand.

In de tweede helft probeerde Kloetinge er het beste van te maken, maar dat leverde lange tijd geen doelpunten op. Ook de nodige wissels van Lourens brachten geen verschil in de tussenstand. Toch kreeg het publiek nog twee doelpunten van de thuisploeg te zien. Tom Wuyts scoorde tien minuten voor tijd 1-3 en vlak voor tijd bepaalde invaller Can Özgan de eindstand op 2-3. Een gelijkmaker zat er daarna niet meer in.

Blessures Esser

Kloetinge moest het doen zonder de tweelingbroers Jaap en Daan Esser. Jaap viel in de warming-up uit met lichte hamstringklachten. Daan is drie tot vier weken uitgeschakeld vanwege een beschadiging aan het kapsel van zijn knie.

Scoreverloop

0-1 Kuipers (21)

0-2 Huisman (36/p)

0-3 Kuipers (43)

1-3 Wuyts (78)

2-3 Özgan (89)



Opstelling

Braafhart, Wuyts, Van Tiggele (Özgan/46), Quinten, Jansen, Van Keulen (Amperse/71), Van den Dries, Mulder, Van der Poel, Van Vooren (Dekker/55), De Bonte