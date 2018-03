Deel dit artikel:











Oemoemenoe verliest nipt van 't Gooi

In de kampioenspoule van de rugby ereklasse kreeg Oemoemenoe bezoek van 't Gooi. De ploeg uit Naarden is in een strijd om de landstitel verwikkeld met Hilversum en was er dus op gebrand om geen averij op te lopen. Maar Oemoemenoe hield lang stand tegen de titelpretendent. Op Sportpark de Sprong werd het uiteindelijk 24-29 voor de Noord-Hollanders.

(foto: Mirjam Wasterval) Oemoemenoe ging voortvarend van start, want al gelijk in de eerste minuut was het Gregory Bannister die de thuisploeg op een 3-0 voorsprong zette. Het werd zelfs 8-0 maar toen kwam 't Gooi op gang en ging de wedstrijd gelijk op. Bij rust was de stand 14-14. Daarna liep 't Gooi uit naar een 14-21 voorsprong, maar door een try van Joey Luitwieler kwam Oemoemenoe terug tot 19-21. Yedney America maakte het nog spannend door de stand op 24-26 te brengen, maar uiteindelijk werd de eindstand op 24-29 bepaald.