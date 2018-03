Deel dit artikel:











Hulst vormt als eerste nieuw college, Perkpolder doet wethouder de das om

In Hulst laten ze er geen gras over groeien, deze middag is er een nieuw college van burgemeester en wethouders gevormd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag zijn ze de eerste gemeente in Zeeland met een nieuw college.

Jean-Paul Hageman (foto: Omroep Zeeland) Jean-Paul Hageman van de grootste partij, Algemeen Belang Groot Hulst (ABGH), vormt een nieuw college met CDA, VVD en PvdA. Dat betekent dat het college bijna hetzelfde blijft, op nieuwkomer VVD na. Die partij neemt de plek in van Groot Hontenisse. Wethouder Perkpolder weg Daarmee blijven drie van de huidige vier wethouders zitten. Wethouder Frank van Driessche (Groot Hontenisse) wordt vervangen door René Ruissen (VVD). Belangrijkste reden is volgens Hageman het gedoe rondom Perkpolder, waarvan Van Driessche projectwethouder was. Die taak wordt overgenomen door Ruissen. De gemeente Hulst wil de Westelijke Perkpolder ophogen om er onder meer een golfbaan met uitzicht op zee aan te leggen. Veel omwonenden zijn fel tegen dat plan, omdat Hulst daarvoor grond van industriële klasse wil gebruiken. Tegenstanders zeggen dat het om vervuilde grond gaat. Hulst hoeft niet te betalen voor de grond van industriële klasse, maar krijgt juist geld toe als de grond wordt gebruikt. Volgens Hageman is het niet zo dat voor de verkiezingen al beklonken was hoe het huidige college eruit zou zien. Hij zou met alle partijen rond de tafel hebben gezeten en toen om negen uur vanochtend de gesprekken weer van start gingen, waren ze er nog niet uit. Zijn verklaring voor het snelle formeren is: "We willen snel aan de slag." Halve wethouders Bijzonder is ook dat Hulst van vier naar vijf wethouders gaat, naast Jean-Paul Hageman krijgt ook Gino Depauw van ABGH een wethouderspositie. Omdat sommige wethouders parttime zullen werken neemt het aantal op papier niet toe. ABGH levert 1,5 wethouder, CDA 1, VVD 0,8 en PvdA 0,7. De wethouders die blijven zitten zijn naast Hageman zelf: Adri Totté (CDA) en Diana van Damme (PvdA). Impressie van Plan Perkpolder, een heet hangijzer in de gemeente Hulst (foto: Omroep Zeeland) Lees ook: Bekijk hier de uitslag in jouw gemeente

