Hoek haalt Doesburg en heeft selectie bijna rond

Kyle Doesburg keert terug bij Hoek. Op zijn rug springt Giovanni Siereveld, die volgend seizoen assistent-trainer bij de hoofdklasser is (foto: Omroep Zeeland)

Met de komst van Doesburg en het bijtekenen van Van den Bergh en Ceesay heeft Hoek nu zeventien spelers vastgelegd voor het volgend seizoen. Volgens technisch manager Jacky Lambert is de selectie van de nieuwe trainer Dennis de Nooijer daarmee zo goed als rond. "We willen er nog twee spelers bij hebben", aldus Lambert. "Daar hebben we komende week gesprekken mee." De versterkingen die Hoek nog gaat halen zijn geen verdedigers. Die linie is al voldoende bezet voor het nieuwe seizoen.

Selectie Hoek 2018/2019

Vastgelegde spelers Jordi de Jonghe blijft bij Hoek Kim van den Bergh blijft bij Hoek Sidy Ceesay blijft bij Hoek Vin Vercouteren blijft bij Hoek Thomas van Renterghem blijft bij Hoek Reguillo Vandepitte blijft bij Hoek Fabian Wilson blijft bij Hoek Zinou Chergui blijft bij Hoek Daniel Akindayini blijft bij Hoek Marijn Wijkhuijs blijft bij Hoek Rik Impens blijft bij Hoek Kyle Doesburg komt van ASWH Gert Jan van Leiden komt van ADO'20 Lionel Fitsch komt van Barendrecht Jonathan Constansia opgestapt bij Halsteren Yves Nyemb komt van VC Vlissingen Gianni Tiebosch komt van Baronie

Negen spelers gaan na dit seizoen vertrekken bij Hoek. Dat zijn Stef de Backer, Yoshi Verbrugge, Bram Leroy, Birgen Martens, Douwe Zeegers, Aron Verwilligen, Sascha Beshliaha, Titas Vitukynas en Ruben Besuyen. Met een terugkeer van de geblesseerde spits Niek van Sprundel houdt Hoek geen rekening meer. "Als hij nog aan de selectie toegevoegd kan worden zou dat een godsgeschenk zijn", vindt Lambert.