Deel dit artikel:











Heike Verheul wint NK dammen in Zoutelande

Heike Verheul is Nederlands kampioen dammen geworden. De damster uit Utrecht won in het Beachhotel Zoutelande een beslissende barrage van Ester van Muijen, door de tweede partij in die barrage te winnen. De eerste partij eindigde nog in een remise. Het is voor Verheul haar tweede Nederlandse titel.

Heike Verheul was na een week dammen in Zoutelande de sterkste (foto: Omroep Zeeland) De barrage was nodig, omdat Verheul en Van Muijen na het reguliere toernooi evenveel punten hadden. Uiteindelijk trok Verheul dus voor de tweede keer in haar carrière aan het langste eind. In 2016 was ze ook al de beste damster van het land. Er deden dit jaar geen Zeeuwen mee aan het toernooi dat voor de dertiende keer in Zoutelande plaatsvond.