Ton en Ravia winnen Halve van Bruinisse

Leonie Ton (foto: Omroep Zeeland)

Ravia finishte in 1:23.59' en bleef Chrispijn de Jonge (Delta Sport) voor. De derde plaats was voor Wim Douw uit Tholen, die zeven seconden na De Jonge over de streep kwam. De concurrenten van Leonie Ton waren in geen velden of wegen te zien. Ze liep 1:30.03' en daar kon Ilse Verwijs van Delta Sport niet bij in de buurt komen (1:49.11').

Tien kilometer

Bij de Halve van Bruinisse werd ook een wedstrijd over tien kilometer gelopen. Hassan Mahamed uit Middelharnis en Yvonne Moerland uit Yerseke waren daarin de sterksten.