Bewusteloze man gevonden op straat, mogelijk slachtoffer misdrijf

Een 41-jarige man uit Utrecht is even na twaalven in de nacht van vrijdag op zaterdag aangetroffen in de Churchilllaan in Terneuzen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, de politie noemt zijn toestand ´zorgwekkend´. Wat de man is overkomen is onduidelijk. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.

Politieauto (foto: oz) De politie wil reconstrueren wat de Utrechter die samen met een mannelijk familielid was heeft gedaan en waar is hij is geweest. Niet-uitgenodigde gasten huwelijksfeest Daarom wordt geprobeerd in contact te komen met mensen die de mannen hebben gezien op een huwelijksfeest in het Hampshire Hotel vlakbij de Churchilllaan waar ze als niet-uitgenodigde gasten zouden zijn verschenen. Ook wil de politie graag de bestuurder en inzittenden van een auto spreken die kort voordat de man gevonden werd bij hem gezien zijn.