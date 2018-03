Raadsels rond bewusteloze man op straat in Terneuzen

Politievoertuigen (foto: Politie Zeeland)

De man zelf kan nog niets vertellen, en de verklaring van een familielid dat bij hem was maakt ook niet duidelijk wat er gebeurd is. De man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag, even na middernacht, bewusteloos op straat gevonden. Vlakbij een hotel aan de Churchilllaan in Terneuzen. De politie denkt dat het slachtoffer, samen met een familielid, vrijdagavond op stap is geweest in Terneuzen.

Café Bee

Het gaat om twee mannen, allebei met een groot postuur. De ene man heeft kort haar, en droeg een bril en een rode jas. De andere man is kaal en droeg een zwarte jas. Beide mannen waren onder invloed van alcohol en 'onvast ter been', zo meldt de politie. Ze zijn kort na middernacht vertrokken vanuit café Bee aan de Noordstraat, in de richting van het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen.

Auto gestopt

Het is niet duidelijk wat er daarna gebeurd is. De politie wil dan ook graag spreken met getuigen. Zo is er kort voordat de man gevonden werd een auto bij hem gestopt. Daar zou iemand ingestapt zijn. De politie wil graag met de bestuurder en de inzittenden van die auto spreken. Ook andere mensen die eventueel wat gezien hebben worden dringend verzocht zich te melden bij de politie.

Politiewoordvoerder over bewusteloze man Terneuzen

Misdrijf

Volgens een woordvoerder van de politie is niet duidelijk wat er is gebeurd. Het kan zijn dat de man onwel is geworden, maar een misdrijf wordt nadrukkelijk niet uitgesloten.