Darters Terneuzen winnen van koploper en haken aan

Racketcentrum Terneuzen is koploper Taveerne tot op twee punten genaderd (foto: RCT Darts)

RCT begon slecht aan de ontmoeting met Taveerne, want in de wedstrijd waarin alle spelers één leg tegen elkaar spelen waren de bezoekers veel te sterk. Daardoor kwam de thuisploeg op een 1-0 achterstand. Van de vier wedstrijden best of 7 die daarna werden gespeeld, wist Terneuzen er wel drie te winnen. Fabian de Lange, Pieter Otten en Kevin Blomme klopten hun tegenstanders. Rowdy Schoremans verloor, waardoor de stand 3-2 was.

Dubbels en slotpartij

In de dubbels (over legs van 701 punten, best of 5) wist RCT de voorsprong vast te houden. De Lange en Blomme haalden het eerste punt binnen en ook Schoremans wist samen met Wesley Bour te winnen. De andere twee dubbels gingen verloren, wat een stand van 5-4 voor Terneuzen betekende. De Lange moest in de slotpartij de overwinning voor zijn team binnen slepen en dat lukte via een 4-2 overwinning in legs. Vooral de laatste leg van de speler van Terneuzen was indrukwekkend. met scores van 100, 99, 180 en een finish van 122 gooide hij een 12-darter.

Alleen kampioen promoveert

Terneuzen heeft de achterstand op Taveerne nu verkleint tot twee punten. Alleen de kampioen in de Overgangsklasse promoveert naar de hoofdklasse. Dat is het hoogste niveau van Nederland.

The Roadhouse Middelburg

Als Terneuzen er niet in slaagt te promoveren, dan is de kans aanwezig dat er volgend seizoen een Zeeuwse derby op het programma staat in de Overgangsklasse. The Roadhouse uit Middelburg speelt nacompetitie voor promotie naar de Overgangsklasse en is daarin begonnen met een overwinning.