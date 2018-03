Doek valt voor Forza Schouwen-Duiveland in 2e divisie

Volleybal (foto: Omroep Zeeland)

De hoogstspelende Zeeuwse club was de afgelopen drie seizoenen actief in de 2e divisie, maar was dit seizoen duidelijk de slechtste ploeg op dat niveau. Ook tegen Hands Up kon de Schouwse formatie geen vuist maken. De setstanden waren 25-16 25-22 25-22 en 26-15 voor de thuisploeg. De afgelopen twee seizoen was Forza Schouwen-Duiveland nog middenmoter in de 2e divisie.