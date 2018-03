Trots op Schouwen-Duiveland vanwege adopteren joodse namen

De struikelsteen van het broertje van Renée van der Hulle (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente Schouwen-Duiveland adopteert de namen van 23 Joodse slachtoffers, 22 uit Zierikzee en 1 uit Burgh-Haamstede. Van der Hulle: "Ik ben er heel trots op en blij mee. Hiermee laat Schouwen-Duiveland zien dat al deze slachtoffers onze medeburgers zijn geweest."

'Nooit een plek gehad'

In 2017 zijn voor alle huizen waar de 23 slachtoffers voor het laatst hebben gewoond een struikelsteen geplaatst. Dit vindt Van der Hulle een mooie aanvulling. Haar broertje kwam om in de oorlog. "Ik heb nooit een plek gehad om naar toe toe gaan. Waar ik bloemen of een steentje kon leggen. Nu komt die er, door het monument, wel."

Ook voor volgende generaties is het belangrijk, zegt Van der Hulle. "Om het zichtbaar, tastbaar te maken voor de jongeren."

Ook particulieren kunnen een naam adopteren. Dat kost 50 euro per naam.

