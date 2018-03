Leerlingen Zwin College verbazen minister

Meer praktijk

In het profielwerkstuk (PWS) van de drie Zeeuws-Vlaamse jongeren kaarten de drie jongeren mogelijke oplossingen aan voor de financiële problemen. Tim Poppe: "Het onderwijs moet beter aansluiten op het bedrijfsleven in de regio. Anders weten leerlingen niet waarvoor ze moeten terugkomen na hun studie buiten de provincie." Melvin vult aan: "Dat betekent dus dat de lessen voor zeventig procent uit theorie bestaan en voor dertig procent uit praktijk."

Op bezoek bij Arie Slob

Met een delegatie uit het Zeeuws-Vlaamse voorgezet onderwijs reisde Tim Poppe vorige week af naar Den Haag. Daar bracht hij nogmaals de onderwijssituatie onder de aandacht bij de minister voor Voortgezet Onderwijs Arie Slob door het profielwerkstuk te overhandigen. Het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen staat onder druk door een dalend leerlingenaantal en een fusie tussen de vier scholen is in de maak. Slob was onder de indruk van het werkstuk van de drie jongens en stelde dat menig ambtenaar nog wat van ze kan leren.

Minister Arie Slob van Onderwijs was onder de indruk van het plan van het plan (foto: Omroep Zeeland)

Groene energie

Naast een andere manier van lesgeven, gaan de leerlingen ook in op groene energie. Elias: "Door meer gebruik te maken van zonnepanelen, kan de school flink wat geld besparen." Overigens was niet alleen de minister onder de indruk, ook de docenten van het Zwin College zijn te spreken over het geleverde werkstuk van de drie jongens. Het is met een 9,3 beoordeeld.

