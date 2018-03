'Verbod pulsvissen eigen schuld'

'Nederland heeft problemen rond pulskorvisserij aan zichzelf te denken' (foto: Omroep Zeeland)

Dat was een truc om de vergunningen binnen te halen en er commercieel mee te vissen. In de praktijk visten veel van de schepen jarenlang zonder dat er een wetenschapper aan boord kwam. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS.

Woedend

Nederland sneed zichzelf daarmee uiteindelijk in de vingers. Het Europees Parlement stemde in januari voor een totaalverbod op pulsvissen, tot woede van Nederlandse vissers en de Nederlandse regering. Minister Schouten wees erop dat het wetenschappelijk onderzoek naar pulsvissen nog niet is afgerond en dat de stemming te vroeg kwam. Maar dat onderzoek had al lang af kunnen zijn als Nederland op tijd was begonnen, zegt de NOS.

23 Zeeuwse vissers hebben ieder de afgelopen jaren tussen de 300.000 en 500.000 euro geïnvesteerd in pulskorren. Landelijk gaat het om 84 vissers. Bij deze relatief nieuwe manier van vissen worden platvissen met stroomstootjes opgeschrikt en zo het net in gedreven. Vraag is hoe hun toekomst er uit ziet, nu er een totaalverbod ligt.

Teun van Dam, secretaris van de Producentenorganisatie (PO) Delta Zuid, zegt dat een deel van de de conclusies van de NOS wel klopt wat betreft het onderzoek. Maar, zegt ie, de vissers moesten wel iets ondernemen. "Er waren nog vragen wat moet er allemaal onderzocht worden en hoe dat te financieren terwijl de helft van de vloot bij bijzonder beheer van de banken zat met geen enkel uitzicht. " Verder vraagt hij zich af waarom economie niet samen kan en mag gaan met innovatie.

