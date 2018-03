MTV'69 gastheer bij kwalificaties voor NK turnen

Lang geleden

De organisatie was in handen van MTV'69 uit Middelburg. Volgens trainer Jeannot Stroosnijder was het bijzonder dat er kwalificatiewedstrijden werden gehouden in Zeeland. "Het is lang geleden dat er landelijke turnwedstrijden in Zeeland waren. Vooral in Middelburg vinden we dat fijn om zo'n wedstrijd te organiseren", aldus Stroosnijder.

Turners uit de Eredivisie t/m 2e divisie deden mee aan het toernooi.

Gouden medaille

Een van de Zeeuwse deelnemers was Lina Berdik uit Grijpskerke. Begin dit jaar won de 11-jarige Berdik nog een gouden medaille bij de regiokampioenschappen in Roosendaal. Berdik turnt in de 1e divisie, net onder het hoogste niveau. Berdik eindigde zondag op de zevende plaats en mag door naar de volgende kwalificatieronde.

Het Nederlands kampioenschap is in juni in Rotterdam.

Lina Berdik uit Grijpskerke (foto: Omroep Zeeland)

Van Gelder en Thorsdottir

De prijzen werden vandaag in Middelburg uitgereikt door ringenspecialist Yuri van Gelder, de wereldkampioen van 2005. Zaterdag was Eythora Thorsdottir te gast. Thorsdottir eindigde bij de Olympische Spelen in Rio op de negende plaats in de meerkamp, de hoogste Nederlandse klassering ooit.