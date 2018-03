Kata, kumite en tellen in het Japans bij Isshoni karate

Isshoni karate werd in 2016 opgericht door Dennis Molendijk en wordt langzaam maar zeker steeds groter. Molendijk heeft respect bij zijn club hoog in het vaandel staan. Het is dan ook verplicht om een buiging te maken bij het betreden van de zaal. Zijn zoon Ricardo is ook lid van Isshoni karate. Hij vertelt in Onze Club als deskundige wat kata en kumite precies inhouden.

Jonge leden van Isshoni karate laten hun kunsten zien (foto: Omroep Zeeland)

In deze uitzending komen verder veel jeugdige talenten van de club in beeld. Zo laten Sophie de Jonge en Sam van Oosten zien dat ze erg goed zijn in kumite. Clubicoon en sensei David Schouten vertelt over zijn prestaties in het verleden en over zijn band met de club. Vrijwilliger Judith Goudzwaard is actief als vertrouwenspersoon bij de karatevereniging. Zij legt uit wat dat precies inhoudt.

Presentator Jan-Jaap Corré zit klaar voor zijn battle. Het doormidden slaan van een plank (foto: Omroep Zeeland)

Aan het eind van de uitzending is er uiteraard ook weer een battle voor presentator Jan-Jaap Corré. Deze keer moet hij met zijn blote hand een plank doormidden slaan.

Onze Club op televisie

Onze Club is elke zondagavond te zien bij Omroep Zeeland op televisie. De uitzending begint om 18.10 uur en wordt ieder halfuur herhaald. Op de speciale pagina zijn alle afleveringen terug te kijken.