Delta Sport/EMM wederom te sterk voor Orion/GSC

In de Zeeuwse derby van de Hoofdklasse C trokken de handballers van Delta Sport/EMM opnieuw aan het langste eind. De ploeg van Leon Luijsterburg was in Zierikzee met 26-25 te sterk voor Orion/GSC uit Heinekenszand. Door deze zege houdt Delta Sport/EMM zicht op de play-offs voor promotie.

Delta Sport (foto: Omroep Zeeland) Spelbeeld De beginfase ging gelijk op, waarbij halverwege de eerste helft de bezoekers sterker werden. Orion/GSC kwam op 10-15 en leidde halverwege met 14-16. In het tweede bedrijf gooide de thuisploeg het tempo omhoog en kwam de ploeg naast de bezoekers te staan. In de laatste fase van de wedstrijd bleef het duel op en neer gaan en trok Delta Sport/EMM uiteindelijk aan het langste eind. Twee keer te sterk Eerder dit seizoen won Delta Sport/EMM ook al van Orion/GSC. In Heinekenszand won de ploeg met 24-29. Stand Met nog één duel te gaan, staat Delta Sport/EMM op de derde plaats. De ploeg moet de laatste wedstrijd winnen en hopen op een misstap van Helius om bij de bovenste twee ploegen te eindigen. De eerste twee ploegen strijden om promotie. Orion/GSC staat achtste en speelt nergens meer voor. Later vandaag zijn hier beelden te zien van de Zeeuwse handbalderby.