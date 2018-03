VC Vlissingen speelt gelijk tegen Juliana'31

Trainer Karelse van VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Na een kwartier leek het erop dat VC Vlissingen tegen laagvlieger Juliana'31 op voorsprong kwam, toen Yves Nyemb van dichtbij binnenkopte. De scheidsrechter had echter een overtreding geconstateerd, en keurde de treffer af. Het slechte veld maakte goed voetbal onmogelijk, en de wedstrijd kabbelde dan ook zonder veel spektakel voort.

Pas ver in de tweede helft was er weer een hoogtepunt aan te merken; Nyemb schoot maar Juliana'31-keeper De Kluis kon de bal nog op de lat tikken. Voor Vlissingen was het de derde keer in zeven wedstrijden dat het thuis gelijk speelde tegen een van de vijf laagste ploegen, dat gebeurde eerder al tegen BVC'12 en Baronie.

Opstelling VC Vlissingen

Van Belzen, Jansen (Uranie/67), Milton Roemeratoe, Braafhart, Bouzambou (Geerman/60), Renzo Roemeratoe, Weeda, De Kroo, Martien, Nyemb, Schalkwijk