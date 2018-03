Deel dit artikel:











'Mooi om er weer terug nieuw leven in te blazen'

In museum Terra Maris in Oostkapelle was er de afgelopen dagen een prepareerweekend. Preparateurs gaven tekst en uitleg over het opzetten van dieren.

Een enorme kop Verschillende preparateurs gaven demonstraties. Zo werd er een ree opgezet en was er een enorme kop van een wild zwijn te zien. Veel mensen wilden alles van de preparateurs weten. Een jonge Belgische bezoeker heeft al wat diertjes opgezet. "Een hermelijntje bijvoorbeeld", vertelt hij. "Ik hou van de natuur en vind het prachtig om een dood diertje weer terug nieuw leven in te blazen." ITEM prepareerweekend Wim Phaff zaal Tijdens het prepareerweekend in museum Terra Maris is de oprichter van het museum geëerd met een eigen zaal: de Wim Phaff zaal. Daarin zijn tientallen opgezette dieren te zien, allemaal werk van Phaff zelf. Hij is er ontzettend trots op dat de zaal zijn naam heeft gekregen. ITEM Wim Phaff