GOES klopt Jong Den Bosch en staat nu tweede

GOES juicht na een doelpunt (foto: René van der Vliet)

Sterke eerste helft

GOES begon uitstekend aan de uitwedstrijd bij Jong Den Bosch. De bezoekers pakten meteen het initiatief en kwamen via een treffer van Francis Kabwe Manengela al vroeg op voorsprong. GOES was veel sterker en kreeg een aantal goede mogelijkheden om verder uit te lopen, maar na een half uur spelen kwam de thuisploeg opeens op gelijke hoogte door een rake kopbal van Voets. De gasten raakten echter niet in paniek en kwamen niet veel later alweer op 1-2 door Erwin Franse. De pijlsnelle aanvaller was alert bij een afgeslagen corner en schoot behendig raak. Kort voor de rust sloeg GOES opnieuw toe. Franse werd gevloerd en Francis Kabwe Manengela benutte het buitenkansje vanaf de strafschopstip.

Nog twee strafschoppen

In het tweede bedrijf begon de thuisploeg furieus en kwam binnen een minuut op 2-3 door een treffer van Ikhmech. GOES bleef rustig en ging op zoek naar de beslissing. De man van de wedstrijd, Francis Kabwe Manengela, mocht opnieuw aanleggen vanaf elf meter en zorgde voor de 2-4. In de absolute slotfase stopte doelman Brian Meulmeester nog een strafschop van Ikhmech.

Debuut

In de laatste minuten maakte Thijs Rentier zijn debuut voor GOES. Rentier is hersteld van een gebroken kuitbeen.

Stand

Door de zege van GOES en de nederlaag van Halsteren tegen koploper OSS'20, staat de ploeg van trainer Rogier Veenstra nu op de tweede plaats in de Hoofdklasse.

Scoreverloop

0-1 Kabwe Manengela (6)

1-1 Voets (30)

1-2 Franse (40)

1-3 Kabwe Manengela (45+1/pen)

2-3 Ikhmech

2-4 Kabwe Manengela (73/pen)

Opstelling

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Van de Woestijne, De Winter, Hollemans (Rentier/87), De Vlieger, Franse, Wissel, Kabwe Manengela (Wolff/71)