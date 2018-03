Peetoom bezorgt Jos Feron Lady Force tweede seizoenszege

Kirsten Peetoom op het podium (foto: Jos Feron Lady Force)

Ook de tweede plaats in de Duitse koers was voor de Zeeuwse formatie, want Arianna Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht kwam net achter Peetoom over de finish. Lieselotte Overdevest uit Hoek kwam na een aantal aanvalspogingen in het peloton over de finish.



Woensdag starten de dames van Jos Feron Lady Force in Dwars door Vlaanderen.