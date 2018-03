Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal zondag 25 maart

Een mooi resultaat voor GOES in de strijd om promotie: het wint van concurrent Jong Den Bosch en ziet Halsteren verliezen tegen OSS'20. Hierdoor staat GOES nu op de tweede plaats in de hoofdklasse B. Francis Kabwe Manengela was met een hattrick de grote man bij de ploeg van Rogier Veenstra.

(foto: Omroep Zeeland) Hoofdklasse B

GOES wint in een doelpuntrijk duel van Jong Den Bosch. VC Vlissingen en Juliana'31 spelen doelpuntloos gelijk. Voor GOES maakte Francis Kabwe Manengela een hattrick, Erwin Franse scoorde de andere treffer. Lees ook: GOES klopt Jong Den Bosch en staat nu tweede

VC Vlissingen speelt gelijk tegen Juliana'31 GOES springt over Halsteren en tegenstander Jong Den Bosch heen en staat tweede, VC Vlissingen blijft op de achtste plek. 2e klasse E

Zeelandia Middelburg stond bij rust 2-0 achter, maar pakt door een late comeback toch een punt tegen Madese Boys. 3e klasse A

Hoeven is te sterk voor Philippine, HVV'24 wint tegen Roosendaal. 4e klasse A

METO verliest de topper tegen Grenswachters. Clinge profiteert niet en ziet ODIO naderen. 5e klasse A

De hele subtop wint en schuift drie puntjes dichter bij koploper NVS, dat de topper tegen Biervliet verliest.