Dallinga.com te sterk voor Bousema Lochem

De driebanders van Dallinga.com hebben goede zaken gedaan in de Buffalo League. De formatie uit Sluiskil was in Gelderland met 3-5 te sterk voor Bousema Lochem. Door deze zege houdt de ploeg zicht op de play-offs voor het landskampioenschap.

Dallinga.com wint van Post Luchtkanalen (foto: OZ) In Lochem wonnen Steven van Acker en Bart Ceulemans hun partijen. Jean Paul de Bruijn speelde gelijk en Frédéric Caudron verloor. Uitslagen Çoklu - Caudron : 40-30 (15)

Salman - De Bruijn : 40-40 (21)

De Jaeger - Van Acker : 31-40 (30)

Spilleman - B.Ceulemans : 37-40 (29) Ranglijst Dallinga.com stijgt door de zege naar de zesde plaats op de ranglijst. De ploeg heeft nu nog maar twee punten achterstand op plek 4, die aan het eind van het seizoen recht geeft op het spelen van de play-offs.