Bijzonder: Belgen komen hier tanken

De prijs van een liter diesel in België is gelijkgetrokken met die van een liter benzine. Daardoor is de diesel goedkoper aan de Nederlandse kant van de grens. Bij een pompstation in Eede valt dat ook meteen op. "Het scheelt me zo'n twintig cent per liter", vertelt een Vlaming die onderweg is naar Sluis. "Ik heb bewust gewacht met tanken tot ik in Nederland was."

Compensatie

Pomphouder John Staelens hoopt dat de echte drukte nog komt. "Het nieuws is nu nog maar net bekend, dus het loopt nog geen storm." Pomphouders in de grensstreek zagen de afgelopen jaren veel Nederlanders de grens oversteken om juist in België te tanken. "Die paar mensen die nu naar hier komen, compenseren dat nog niet, maar ik ben hoopvol", vertelt Staelens.

De prijsverhoging in België geldt dus alleen voor diesel. Mensen met een auto die op benzine rijdt, zijn in België nog altijd goedkoper uit.