Grevelingenhout start seizoen in hoofdklasse met zege

Golfclub Grevelingenhout na de eerste zege in Hoofdklasse (foto: Bas Post)

Grevelingenhout debuteerde twee jaar geleden op het hoogste niveau van Nederland, maar degradeerde direct het eerste seizoen. Afgelopen jaar wist de ploeg opnieuw promotie af te dwingen. In de eerste competitiewedstrijd maakte Grevelingenhout het verschil in de singles. Meuwsen, Post en Wessels sleepten overwinningen binnen. Het voor de winst benodigde punt kwam binnen via Ivar van Leijsen, die all square binnenkwam tegen Victor van Doorn.

Volgende week speelt Grevelingenhout thuis tegen Houtrak de tweede wedstrijd.