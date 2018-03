Deel dit artikel:











Van Goethem geeft Gent-Wevelgem kleur

Brian van Goethem heeft zijn bijnaam 'Breakaway Brian' eer aangedaan in de wielerklassieker Gent-Wevelgem. De wielrenner uit Philippine ging al vroeg in de ontsnapping en bleef meer dan 200 kilometer vooraan. De race eindigde in een sprint, de Slowaakse wereldkampioen Peter Sagan bleef Elia Viviani voor en won voor de derde keer Gent-Wevelgem. Van Goethem moest genoegen nemen met een 19e plaats.

Brian van Goethem (foto: Omroep Zeeland) Van Goethem sprong weg na ongeveer 30 kilometer en maakte deel uit van een groep van zes renners, waaronder ook zijn ploeggenoot Jan Willem van Schip. Samen bleven ze meer dan 200 kilometer voorop, tot de groep op 24 kilometer van het einde werd gegrepen. Voor Van Goethem geen reden om op te geven, hij bleef meedraaien in de nieuwe kopgroep van 23 renners en plaatste op 2 kilometer van het einde zelfs nog een aanval met de laatste krachten, maar hij kon niet wegkomen. In de eindsprint was voor Van Goethem geen rol meer weggelegd, maar met een 19e plaats werd desondanks een mooi resultaat neergezet. Gent-Wevelgem Deinze - Wevelgem (251,1 km) 1. Peter Sagan BORA - hansgrohe 5:07'32" 2 Elia Viviani Quick-Step Floors z.t. 3. Arnaud Démare Groupama-FDJ z.t. 19. Brian van Goethem Roompot-Nederlandse Loterij z.t.