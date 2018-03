Vakantiehuisje met drugslab hoeft niet dicht

Burgemeesters kunnen met de Wet Damocles in de hand zonder waarschuwing of strafrechtelijk proces panden voor drie maanden sluiten als het pand gebruikt is voor het maken van drugs. Maar alleen als aan bepaalde eisen voldaan wordt en dat is hier niet het geval volgens Delhez. De verhuurder De Roompot heeft volgens hem goed gehandeld. Daarbij komt, dat het niet mogelijk is om het vakantiehuisje de komende tijd te verhuren, omdat het maken van de drugs grote schade veroorzaakt heeft.

Roest

In het huisje werden grondstoffen gemaakt voor synthetische drugs. Van die grondstof zouden op een later moment weer pillen gemaakt kunnen worden. Bij dit deel van het proces werden er twee zuren gemixt. De dampen die daarbij vrij zijn gekomen hebben ervoor gezorgd dat al het metaal in het vakantiehuisje is aangetast. Een sluiting van het pand noemt burgemeester Delhez in dit geval dan ook 'niet zinvol'.

