Zeeland wordt wakker: dure diesel, drugslab in vakantiehuisje en raadsels rond bewusteloze man

Vlamingen tanken aan de pomp in Eede (foto: Omroep Zeeland)

Diesel trekt Belgen de grens over

Pompstations in de grensstreek hebben sinds deze week meer Belgische klanten. De prijs voor een liter diesel is in België gelijk getrokken met een liter benzine. Daardoor is diesel in België nu duurder dan in Nederland en komen ze dus hier tanken.

De politie heeft een drugslab gevonden in een loods in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Toch niet dicht

Het vakantiehuisje op De Banjaard bij Kamperland waar begin maart een drugslab werd gevonden hoeft niet drie maanden dicht. Dat heeft burgemeester Marcel Delhez van Noord-Beveland besloten. Volgens hem is de verhuurder ter goeder trouw geweest. Bovendien leidt het bedrijf al genoeg schade volgens de burgemeester, omdat het huisje door het gebruik van zuren in het drugslab erg beschadigd is.

Politievoertuigen niet inzetbaar door gestolen kentekenplaten (foto: Politie Oosterscheldebekken)

Raadsels rond bewusteloze man

De politiek heeft nog geen idee wat een 41-jarige man uit Utrecht die in Terneuzen bewusteloos op straat werd gevonden is overkomen. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.

De struikelsteen van het broertje van Renée van der Hulle (foto: Omroep Zeeland)

Adoptie van namen

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft besloten de 23 namen van joodse slachtoffers van Schouwen-Duiveland te adopteren. Alle namen komen op een steen op het Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Eerder liet Middelburg weten ook stenen te adopteren.

Lammertjes in de wei in 's-Heerenhoek (foto: Astrid Wiessner-Hoog, 's Heerenhoek)

Weer

Vandaag zijn er perioden met zon, afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt maximaal 8 graden aan zee tot 10 graden aan de grens met Brabant. Daarbij waait er een zwakke tot hooguit matige westenwind, kracht 2 tot 3.