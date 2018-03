De melding kwam om 6.00 uur binnen. De brandende auto stond op de vluchtstrook net buiten de Vlaketunnel in de richting van Bergen op Zoom. Meerdere brandweervoertuigen rukten uit om de auto te blussen. Om 6.42 uur meldde de politie dat de weg weer vrijgegeven was. De auto is geborgen. Wat er precies gebeurd is, is nog niet bekend.

Op de A58 tussen afslag Yerseke en afslag ’s-Gravenpolder heeft vanochtend een auto in brand gestaan. (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)