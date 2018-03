Postorderbedrijf Pabo leent miljoenen om overeind te blijven

Reclame voor Beate Uhse, moederbedrijf van Pabo Walsoorden. (foto: Beate Uhse AG)

Het Duitse erotiekconcern Beate Ushe werd in december vorig jaar in Duitsland failliet verklaard. Er wordt sindsdien gewerkt aan een doorstart van het bedrijf dat op zoek is naar nieuwe investeerders. Op 4 april is er in Duitsland een grote aandeelhoudersvergadering waarin duidelijk moet worden wat de toekomst is van het bedrijf.

Sanering

Ondertussen wordt er in Walsoorden gewoon doorgewerkt. De lening van vijf miljoen euro is bedoeld om het bedrijf draaiende te houden. Volgens een woordvoerder van Beate Uhse wordt er al gesaneerd in Walsoorden maar zijn er in deze ronde nog geen ontslagen gevallen. Volgens de woordvoerder zijn veel mensen wel al op zoek naar een andere baan.

Banen verdwenen

In de afgelopen jaren zijn er al tientallen banen verdwenen bij Pabo in Walsoorden. Onder meer door het afschaffen van de traditionele catalogus. Het bedrijf richt zich alleen nog op de verkoop via het internet.

