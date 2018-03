Politie ziet trend: vaker drugslabs in vakantiehuisjes

Het is volgens specialist Freek Pecht van de politie niet raar dat criminelen kiezen voor vakantieparken. "Vanuit crimineel oogpunt gezien is het relatief makkelijk, want je hebt een huisje waar alle voorzieningen al in zitten en waar je eventueel kunt overnachten", aldus Pecht. "En het is niet opvallend wanneer je een grote bus met chemicaliën erin naast je huisje neerzet."

Een overzicht van de drugslabvondsten sinds 2012 (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Pecht kan een drugslab op een paar manieren herkend worden. Zo zijn er verdachte bewegingen. Iemand parkeert bijvoorbeeld zijn busje zo dicht bij de deur van zijn vakantiehuisje dat je niet kunt zien wat er uitgeladen wordt. Daarnaast is geur een belangrijke factor. Bij het maken van synthetische drugs of bij het maken van grondstoffen daarvoor komt een chemische en soms zoete geur vrij.

Synthetische drugs Synthetische drugs zijn drugs die gemaakt worden uit een synthese. Dat is een chemisch proces waarbij verschillende stoffen bij elkaar worden gebracht. Dat gebeurt in een drugslab. XTC en amfetamine, beter bekent als speed, zijn bekende voorbeelden van synthetische drugs.

Gevaar

Volgens Pecht moeten we het gevaar van de drugslabs op plaatsen als vakantieparken niet onderschatten. "Dit is niet meer vergelijkbaar met een boerenschuur op een buiten erf, ver van de bewoonde wereld af. Hier kan het zijn dat op een paar meter afstand kinderen liggen te slapen."

