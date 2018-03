Middelkamp neemt Roemeense wielrenner op in ploeg

Iulian Baciu (foto: Omroep Zeeland)

Baciu studeert en woont in Vlissingen. Hij is in Roemenië actief op de weg en op de baan en zal de komende twee jaar nog in Nederland verblijven is de verwachting.

ZRTC Theo Middelkamp wil Baciu gaan opleiden tot een degelijk coureur. Hij onderging de afgelopen weken enkele testen onder leiding van fysiotherapeut/trainer Nathan Raas. Daaruit bleek dat Baciu het niveau aan zou moeten kunnen.

In zijn eerste wedstrijd voor Middelkamp, het criterium van Hijbergen, eindigde Baciu op de 72e plaats. De beste renner van Middelkamp was Eloy Raas uit Middelburg, die veertiende werd. Het criterium werd gewonnen door Folkert Oostra uit Duivendrecht.