Vier tipgevers in zaak bewusteloze man Terneuzen

De 41-jarige man uit Utrecht werd in de nacht van vrijdag op zaterdag, even na middernacht, bewusteloos in de Churchilllaan in Terneuzen gevonden. De man kan zelf nog niets vertellen, hij ligt in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De politie denkt dat het slachtoffer, samen met een familielid, vrijdagavond op stap is geweest in Terneuzen.



De man werd vlakbij het hotel (op de foto linksboven) aan de Churchilllaan gevonden. (foto: Google Maps)

De twee mannen, allebei met een groot postuur, waren onder invloed van alcohol en 'onvast ter been', zo meldt de politie. Ze zijn kort na middernacht vertrokken vanuit café Bee aan de Noordstraat, in de richting van het Oostelijk Bolwerk in Terneuzen. Het is niet duidelijk wat er daarna gebeurd is. Daarom deed de politie gisterochtend een getuigenoproep.

