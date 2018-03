Strandhuisjes terug: 'Ik kijk vanaf oudjaar naar dit moment uit'

Annie Castenmiller is opgelucht dat haar huisje er weer staat. "Het blijft een spannend moment als het zo over de duinen aan komt rijden. Ook al heb ik alle vertrouwen in de strandwacht en de mannen van het transport." Castenmiller komt al heel haar leven bij Dishoek. "Ik ben er nog net niet geboren", lacht ze.

Strandhuisje met boodschappen en al de duin over

Vanaf oudjaar kijkt ze naar dit moment uit. Dan begin het weer te kriebelen. Ze houdt van de rust. Maar ook van de gezelligheid met haar buren. "Het zijn zulke leuke en lieve mensen hier, Dat is echt geweldig." Weer of geen weer, ze is er te vinden, met haar vogel. "Alles, alles is mooi. Wat er voorbij komt varen, lopen, de paarden."

De komende dagen moeten Castenmiller en haar buren aan de bak. (foto: Omroep Zeeland)

De komende dagen moeten Castenmiller en haar buren aan de bak. De afvoeren aansluiten op de septic tank, het water aansluiten, de gasflessen op het fornuisje, het windscherm vastmaken en natuurlijk het huisje inrichten. Castenmiller: "Ik heb vanochtend zoveel mogelijk boodschappen al in het huisje gezet: denk aan koffie, fris, flessen wijn. Dan hoef ik het niet zelf de duinen over te sjouwen."

De komende weken worden er dus ruim 350 huisjes geplaatst. De meeste zijn zo'n 25 vierkante meter groot. De huisjes zijn erg gewild en soms te huur. Over een half jaar moeten ze er weer af, als het seizoen voorbij is.