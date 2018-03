Waarom is er nog geen totale samenwerking in het Zeeuwse handbal?

Voor alles clubs in Zeeland is een totale fusie nog een brug te ver. Daardoor krijg je nu van dit soort halve samenwerkingsverbanden. Niet alleen voor de buitenstaander zijn die ingewikkeld, ook voor de leden brengt het problemen met zich mee. Zo trainen de verschillende clubs in verschillende plaatsen. Het kan zomaar zijn dat je op dinsdag traint in Middelburg, op donderdag in Goes en dat er op zondag een wedstrijd is in Zierikzee.

Niveau

Delta Sport/EMM en Orion/GSC zijn de hoogst spelende clubs van Zeeland. Zij spelen in de hoofdklasse, het vierde niveau van Nederland. De clubs vinden dat geen goede afspiegeling van het handbaltalent in de provincie. "Ik denk dat één handballend Zeeland bij de heren in de 2e divisie mee kan", zegt Eric Heijens van EMM/Olympus. Peter Lefevre is het daarmee eens. "2e divisie dat kan sowieso. Dan moet je met elkaar groeien en kijken waar het schip strandt." Ook René Hooijschuur van Orion is ervan overtuigd dat er in de 2e divisie gespeeld kan worden. "De schouders eronder en gaan."

Bij de dames is er sinds vorig jaar een samenwerking tussen Delta Sport, EMM/Olympus en Orion onder de naam HC Zeeland. Maar waarom is dat er nog niet voor de heren? Lefevre (Delta Sport) zou dat zo snel mogelijk willen realiseren. "Ik heb een aantal lijntjes uitgezet, maar daar werd bij Orion nog wat negatief over gedacht." Hooijschuur (Orion): "De deuren staan zeker niet dicht, maar zolang we het met een eigen team kunnen doen, doen we dat. Voor het Zeeuwse tophandbal zou samenwerken wel beter zijn, misschien."

John Jansen was de afgelopen veertig jaar bij bijna iedere Zeeuwse handbalclub trainer. Hij volgt de ontstane situatie met grote interesse. "Een chaos wil ik het niet noemen, eerder onoverzichtelijk", zegt Jansen. "Ik denk wel dat er nu handballers zijn die de binding met hun club kwijtraken." Dat komt volgens Jansen omdat de clubs op meerdere plekken in de provincie handbalt.

Doodgeboren kindje

Op zich is Jansen wel voorstander van één HC Zeeland, maar hij vindt wel dat er door de hele provincie jeugdhandbal gespeeld moet blijven worden. "Als HC Zeeland er zou komen dan heb je aanwas nodig, als die er niet is dan is dat plan op voorhand al een doodgeboren kindje. Maar de echte uitdaging is om die aanwas, met name de studenten, in Zeeland te houden. Want dat is een ander structureel probleem."