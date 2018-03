Middelburg gaat met bewoners praten over Trekdijk

Hier is het bedrijventerrein gepland, tussen de A58 en de Trekdijk in Nieuw- en Sint Joosland (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week woensdag lieten ruim honderd bewoners van Nieuw- en Sint Joosland nog van zich horen met een demonstratie voor het oude stadhuis in Middelburg. Op dat moment waren alle politieke partijen van Middelburg in het oude stadhuis voor de verkiezingsuitslagen. De bewoners wilden duidelijkheid, omdat een door het gemeentebestuur beloofd overleg nog niet had plaatsgevonden.

Via een persbericht laat de gemeente Middelburg nu weten er vier bijeenkomsten worden gehouden, omdat er nog veel vragen en zorgen zijn bij omwonenden. De bijeenkomsten vinden plaats op 17 en 19 april in Theater De Wegwijzer in Nieuw- en Sint Joosland en in het Van der Valk hotel in Middelburg.

