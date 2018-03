Van Goethem kreeg kippenvel bij terugzien van zijn prestatie

Samen met zijn ploeggenoot Jan Willem van Schip. Maar Van Goethem moest genoegen nemen met een negentiende plaats.

De uren na de wedstrijd was voor Van Goethem een 'rare gewaarwording'. "Je bent half aan het hyperventileren en krijgt amper lucht en dan krijg je meteen een microfoon onder je neus." Normaal heeft de NOS nooit interesse in me en nu wilden ze gelijk interviewen. Dat is wel bijzonder."

Brian van Goethem day after

"Ik kreeg kippenvel bij het zien van de beelden"

Een dag na de wedstrijd is Van Goethem al aan het evalueren. "Ik heb zelf de beelden van Sporza teruggekeken, dat was toch wel kippenvel om dat terug te zien." Veel wielervolgers waren lyrisch over de prestaties van de renner uit Philippine. Net als de wielercommentatoren José de Cauwer en Michel Wuyts die vol lof waren over de prestatie van Van Goethem. Zeker toen hij op twee kilometer voor de finish ook nog eens demarreerde uit het peloton.

"Met die aanval op de twee kilometer, ik rijd maar door met Gilbert aan het wiel. Daar heb ik misschien net iets te lang getwijfeld." Het is het enige verwijt wat hij aan zichzelf geeft. Voor de rest is van Goethem blij met de dag hoe die is verlopen. "Maar Gent-Wevelgem is dan ook echt een koers voor mij."

Na een paar drukke weken met zware koersen heeft hij nu een klein weekje rust voor de Ronde van Vlaanderen. "Ik ga straks een rondje fietsen en de rest van de dag ontspannen. Wat televisie kijken."

Toekomstdromen

Belletjes van ploegen, zijn contract bij Roompot loopt tot eind dit jaar, heeft Van Goethem nog niet gehad. Hij heeft het naar zijn zin bij Roompot Nederlandse Loterij, maar stiekem droomt de wielrenner van een grotere ploeg. "Een ploeg waar je net een iets professionelere stap kan maken. Roompot is een geweldige kans, maar het is en blijft een opstapje."

Van Goethem zou er geen moeite mee hebben om onderaan de ladder te beginnen bij een WorldTourploeg. "Ik denk dat ik goed van dienst kan zijn voor de grote mannen, dan zal ik waarschijnlijk het kopwerk moeten doen. Misschien dat ik wel voor een goeie renner de weg kan wijzen in de Ardennen. Dat is een beetje m'n trainingsterrein, iedere bocht ken ik daar wel, want Vlaanderen is de achtertuin van Philippine."

Lees ook: