'Huurders vakantiehuisjes strenger controleren'

vakantiepark De Banjaard bij Kamperland (foto: Omroep Zeeland)

Burgemeester Marcel Delhez van Noord-Beveland heeft al overleg gevoerd met de Roompot en daar zijn praktische afspraken uit gekomen. Zo kan huurders gevraagd worden om zich dubbel te legitimeren. Dat maakt de drempel een stuk hoger om met een vals identiteitsbewijs te komen hoger. Ook kan bij contante betaling een pintransactie van 1 cent worden gevraagd. op die manier heeft het vakantiepark toch een bankrekeningnummer van de boeker.

'Terechte oproep'

Arthur van Disseldorp van de Recron vindt het een terechte oproep van de burgemeester. "Alles wat in de maatschappij gebeurt, gebeurt ook op een recreatiepark", zegt Van Disseldorp. "Het is een taak van de sector om constant op te letten." De Roompot heeft het gesprek al gevoerd en de Recron gaat snel met de Zeeuwse burgemeesters om de tafel.

Van Disseldorp zegt wel dat recreatieondernemers al veel doen om mogelijke criminelen van hun terreinen te weren. "Denk aan cursussen waar receptionisten en portiers leren te screenen op vreemd gedrag en dat ze dan ook leren wat te doen. Verder overleggen we regelmatig in het hoogseizoen met politie over vreemde gasten of situaties." Ook de privacywetgeving die in mei wordt aangescherpt zorgt ervoor dat de recreatieondernemer niet alles zomaar kan vragen.

Drugslab Kamperland Op 6 maart werd er een drugslab voor de productie van XTC en amfetamines opgerold in een vakantiehuisje van De Roompot. Drie mannen en een vrouw uit Den Haag en Delft zijn opgepakt en zitten vast. Bij het vakantiehuisje werden drie voertuigen in beslag genomen, waaronder een bestelbusje met daarin ruim 750 liter chemicaliën.

Lees ook: