Deel dit artikel:











Geweld neemt niet af in Zeeland

Alle vormen van criminaliteit zijn gedaald in Zeeland, maar niet als het om geweld gaat. Dit jaar waren er volgens de politie tot nu toe al 230 geweldsincidenten in Zeeland. Alleen dit weekend al zijn er negen aanhoudingen verricht in Goes voor uitgaansgeweld.

Geweldsincidenten zijn een breed begrip. Onder meer horecageweld en huiselijk geweld vallen eronder, maar ook het stalken van een ex-partner kan soms geweld met zich meebrengen. Door de verscheidenheid van vormen is er ook niet één aanpak die overal werkt, volgens districtschef Ronald Weydema van de politie. Drugs Als iemand wordt aangehouden bij een geweldincident neemt de politie gelijk wangslijm af. Op die manier kan worden gecontroleerd of de verdachte drugs of alcohol heeft gebruikt. Dat kan tijdens een eventuele rechtszaak verzwarend werken. Ook bij herhaald geweld en bij geweld tegen hulpverleners kunnen daders op een zwaardere straf rekenen.