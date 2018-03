Bijzonder boekje Etty Hillesum naar Middelburg

Het boekje 'Drie brieven' met daarin verstopt de brieven van Hillesum (foto: EHOC )

Jacobine de Jong was speciaal over uit Italië om het boekje te overhandigen in Middelburg. "Mijn moeder heeft me altijd op het hart gedrukt dat het om een bijzonder boekje ging en dat ik er een goede bestemming voor moest zien te vinden. Dat is nu gelukt, hier in Middelburg." Zelf had ze het nog nooit gelezen, tot gisteravond.

'Zo knap geschreven'

De brieven van de Joodse schrijfster hebben indruk gemaakt. "Ze schrijft zo indringend over het leven in Westerbork. Ik vind het ook zo knap dat ze schrijft dat alleen het vege lijf redden niet genoeg is."

Het Etty Hillesum Onderzoekscentrum is heel blij met het exemplaar. "De inhoud van de brieven kenden we al. Maar juist de emotionele waarde van dit boekje, dat het aan het eind van de Tweede Wereldoorlog is uitgegeven en in zo'n kleine oplage, dat alles bij elkaar maakt het bijzonder."

Het boekje gaat in de kluis en mag er alleen bij hoge uitzondering uit.

Etty Hillesum werd 15 januari 1914 geboren in Middelburg. Zij groeide op in Deventer en woonde en studeerde later in Amsterdam. Zij kon in de oorlogsjaren onderduiken, maar koos daar niet voor. "Ik wil het lot van mijn volk delen", zei zij tegen een vriend die haar wanhopig wilde overtuigen bij hem onder te duiken. Via Westerbork werd zij naar Auschwitz gedeporteerd. Daar werd zij op 29-jarige leeftijd op 30 november 1943 omgebracht. Over het leven in kamp Westerbork schreef ze meerdere brieven die bewaard zijn gebleven.

