Vuur en zuur vormen de beste vrienden van een vrouw

Van Boven wilde eerst naar de kunstacademie. In Brugge begon ze sieraden voor zichzelf te ontwerpen en te maken. En na een bezoek aan aan een open dag van de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen wist ze zeker dat ze juwelenontwerpster wilde worden. Ze deed ervaring op bij een edelsmid in Antwerpen en verhuisde toen naar Kapelle waar ze voor zichzelf begon.

Vanaf 2003 leeft Van Boven dus voor en van haar passie. De sieraden ontstaan in haar hoofd en moeten meer gaan betekenen dan goud, zilver en edelstenen die bewerkt zijn:"Sieraden vertellen een verhaal. Dat verhaal begint bij mij als ontwerpster. De drager vertelt het verhaal verder." Door de jaren heen heeft ze haar atelier uitgebreid en is nu in staat om een aantal mensen te ontvangen die een workshop willen volgen.

Haar inspiratie

Terwijl ze zilver smelt met een gasbrander, het schoonmaakt met zuur moet ze nadenken over de vraag of het wonen in Zeeland iets toevoegt aan het ontwikkelen van haar sieraden. Ze haalt niet direct haar inspiratie uit Zeeland, maar heeft bijvoorbeeld wel met het omringende water in gedachten een sieraad gemaakt dat ze 'de Zee' heeft gedoopt. Het meest trots is ze op een ring die een boeket roosjes voorstelt:"Maar dan met bloemen die niet verwelken."

Oorbellen door Nicoline van Boven (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar werd ze goed genoeg bevonden om op de Sieraad Art Fair in de Westergasfabriek in Amsterdam te staan. De beurs is het eerste en enige specifiek op sieraadvormgeving en sieraadkunst gerichte presentatieplatform dat werkt met (inter)nationale ontwerpers. De samenwerking met de beurs is aan beide kanten goed bevallen, want dit jaar mag Nicoline weer deelnemen.