Dylan Gillissen terug naar Swift 'om kampioen te worden'

Dylan Gillissen (rechts) (foto: Omroep Zeeland )

De 21-jarige Gillissen speelde in de jeugdopleiding van de Middelburgse club en kwam twee jaar uit voor het eerste team toen hij de overstap maakte naar Top Arnemuiden.

Hij gaat bij Swift de uitdaging aan om een vervolg te geven aan het succesvolle eerste jaar in de zaal-overgangsklasse, laat de Middelburgse club weten in een persbericht. De ploeg eindigde in die competitie als tweede.

'Doel is kampioen worden'

Volgens Gillissen heeft de ploeg de potentie om door te groeien en daar wil hij graag een bijdrage aan leveren. "Mijn doel is om met Swift 1 kampioen te worden in de overgangsklasse", spreekt de 21-jarige in klare taal.

Gillissen is de tweede korfballer die in korte tijd terugkeert bij Swift. Begin februari werd bekend dat Naomi Zuidweg ook terugkomt op het vertrouwde honk in Middelburg.

