Volg de vissen op de muur

Voor de laatste keer dipt Kole zijn kwast in de blauwe acrylverf om zijn naam op de muur te schrijven en daarmee is de muurschildering officieel klaar. "Ik ben heel blij met het resultaat! Zeker ook omdat de tijd die we ervoor hadden kort was, ben ik erg tevreden over hoe het is geworden," zegt Kole.

Levende en geschilderde vissen

De muurschildering wordt onderbroken door de aquariums die in de muur zitten en dat was voor Kole een uitdaging. "Hierdoor mocht mijn kunstwerk niet overheersend zijn ten opzichte van de aquaria, en dat vond ik het lastigst om dat evenwicht te behouden." Hij was namelijk geneigd om heel veel visjes te gaan schilderen. "Ik heb nog een school haringen moeten verwijderen omdat het te druk werd, dus die zijn 'verdwenen' in de zee", lacht Kole.

Wout Kole checkt voor de laatste keer of de muurschildering overeenkomt met zijn schets (foto: Omroep Zeeland)

Makrelen, zeebaarzen en kabeljauw zijn te zien op het kunstwerk van Kole en dat heeft een reden. "Ik heb gekozen om vissen uit de Noordzee en de Westerschelde te pakken. Omdat we hier in Breskens staan en aan de Westerschelde zitten, dus dat is herkenbaar. De uitzondering is de rog, want ik heb gekozen voor een tropische variant die ten opzichte van de gewone rog minder gecamoufleerd is en wat meer kleur in de schildering brengt."

Volg de vissen

De richting waarin de vissen zwemmen is ook belangrijk volgens Kole. "De vissen zwemmen naar links omdat de route ook zo loopt. Je zwemt als het ware met de vissen mee de ruimte in". Voorlopig is het museum nog dicht, maar als het museum weer opengaat, aanstaande zondag Eerste Paasdag, kan het publiek zowel de levende als de geschilderde vissen bewonderen.