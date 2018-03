Provincie: 'Het is hier leeg, verlaten en politie rijdt op varkens'

Met ludieke vragen over Zeeland, wil de provincie de discussie luchtig houden (foto: Omroep Zeeland )

Met deze quiz, met een kwinkslag, wil de provincie in tien vragen laten zien dat Zeeland helemaal niet achterloopt op de rest van het land. "Dit is zo ludiek als het maar zijn kan", laat gedeputeerde Jo-Annes de Bat in een eerste reactie weten.

De quiz gaat in op bijna alle argumenten die door mariniers zijn aangedragen om niet naar Zeeland te verhuizen. Zo komt de werkgelegenheid aan bod, het aantal dagen dat een huis hier gemiddeld te koop staat, als ook de gemiddelde huizenprijs en het aantal toprestaurants.

Guerilla-actie

De quiz maakt onderdeel uit van de 'guerilla-actie' die de provincie vorige week al aankondigde om de mariniers warm te maken voor Zeeland, en om vooroordelen te beslechten. Als het aan De Bat ligt, blijft het niet bij deze ene actie. "We willen een beweging op gang brengen, dus dit is geen losse actie", zegt De Bat. Welke acties hij nog meer in petto heeft, laat hij nog in het midden.

Mariniers winnen met de quiz een 'wenarrangement Zeeland', met onder andere een diner met een ex-marinier als chef. Hoewel niet alle mariniers deze prijs winnen... Ons bin zuunig. Dus alleen zolang de voorraad strekt.

Wie de quiz wil maken en zijn Zeeuwse kennis wil testen, kan hier terecht.

