​ZorgSaam sluit contract van ruim 20 miljoen met Philips

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Philips is verantwoordelijk voor alle apparatuur en ondersteunende software voor het ziekenhuis, inclusief het beheer en onderhoud. Gisteren ondertekende ZorgSaam bestuurder Lodewijk de Beukelaar het contract met een bestuurder van Philips. De Beukelaar: "Een ziekenhuis dat goede zorg wil bieden, moet investeren in goede beeldvormende apparatuur. Zo kun je ziektes en aandoeningen namelijk tijdig en precies in beeld brengen. Die diagnose is uiterst belangrijk in het zorgproces."

MRI-scan

Volgens De Beukelaar heeft een ziekenhuis veel geavanceerde apparaten in huis zoals een CT, een MRI en echoapparaten. Al die apparatuur moet in orde zijn, optimaal werken, modern zijn, uitgerust met alle mogelijke opties en ook goed en geregeld onderhouden worden. Daar gaat veel werk en expertise en geld in om.

ZorgSaam sluit contract van 20 miljoen euro

Een voorbeeld van een geavanceerd apparaat ontwikkeld door Philips is de onlangs geïnstalleerde 3 Tesla MRI scan met inbore experience in het ziekenhuis in Terneuzen.

